Натяжка 3 HTML страниц на OpenCart

Доброго времени Вот исходники https://yadi.sk/d/z0pvWMnC24U_FQ , там то, что нужно сверстать ТЗ https://yadi.sk/d/2pb01HTZgpNr8Q Сам сайт http://salyat.com Постоплата рублями 2000 руб Срок - неделя
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