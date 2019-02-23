Натяжка 3 HTML страниц на OpenCart

http://voltcom-spb.ru 1) Наполнение (вставить текст из ворда прям в точности как в ворде) примерно 10шт. 2) Слайдер на главной, надо чтоб он слайды вставлял в определенной последовательности, по номерам, а он их ставит рандомно или номера путает, ...