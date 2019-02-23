Верстка сайта доставки еды

$1000
HTML-версткаЗавершен6 заявок269 просмотров
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Необходимо сверстать страницы по готовым макетам и ТЗ

Верстка сайта
5 лет назад
eatsfastdelivery
Ян Павлович 
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
gixo
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$1000
21 день
WMZ
Хотел бы написать развернутый отзыв по работе Александра для будущих заказчиков. ПЛЮСЫ работы с Александром: 1) Качество работы - к качеству вопросов нет, весь код полностью валидный и был пропущен через html валидатор. Поэтому ничего после дорабатывать и исправлять не пришлось. Так же в дизайне страниц было множество ошибок, которые Александр исправлял сразу при верстке. 2) Сроки - работа выполнялась во время новогодних праздников, но даже с учетом этого, все сроки были соблюдены. 3) Коммуникация - Александр остается на связи 7/7 и готов ответить на вопросы касаемо верстки и не только. 4) Доп. навыки - помимо верстки, Александр осуществлял курирование проекта, что помогало подбирать хороших исполнителей, таких как, дизайнер и бэкенд разработчик. Это очень помогло избежать недобросовестных работников, а так же лишнюю потерю времени. 5) Александр дает письменные ответы на вопросы, а так же часто записывает подробные видеоматериалы или гайды, что очень помогает быстро вникнуть в проблему. 6) Вежливость и пунктуальность. ОСОБЕННОСТИ работы с Александром 1) Александр - перфекционист, он привык работать по канонам и качественно делать свою работу, однако многие другие исполнители не придерживаются такой же точки зрения. Из за этого может произойти конфликт, тк один привык работать по всем правилам, а второй "как получится".
Мне понравилось работать с Яном. Как и в любой продолжительной работе, были некоторые шероховатости, но они незначительные. Все вопросы решались, всегда можно было обсудить. Выделю хорошую коммуникацию, регулярный онлайн, доброжелательное общение. Могу рекомендовать для сотрудничества. Сам продолжаю сотрудничество.
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