Верстка сайта доставки еды

Хотел бы написать развернутый отзыв по работе Александра для будущих заказчиков. ПЛЮСЫ работы с Александром: 1) Качество работы - к качеству вопросов нет, весь код полностью валидный и был пропущен через html валидатор. Поэтому ничего после дорабатывать и исправлять не пришлось. Так же в дизайне страниц было множество ошибок, которые Александр исправлял сразу при верстке. 2) Сроки - работа выполнялась во время новогодних праздников, но даже с учетом этого, все сроки были соблюдены. 3) Коммуникация - Александр остается на связи 7/7 и готов ответить на вопросы касаемо верстки и не только. 4) Доп. навыки - помимо верстки, Александр осуществлял курирование проекта, что помогало подбирать хороших исполнителей, таких как, дизайнер и бэкенд разработчик. Это очень помогло избежать недобросовестных работников, а так же лишнюю потерю времени. 5) Александр дает письменные ответы на вопросы, а так же часто записывает подробные видеоматериалы или гайды, что очень помогает быстро вникнуть в проблему. 6) Вежливость и пунктуальность. ОСОБЕННОСТИ работы с Александром 1) Александр - перфекционист, он привык работать по канонам и качественно делать свою работу, однако многие другие исполнители не придерживаются такой же точки зрения. Из за этого может произойти конфликт, тк один привык работать по всем правилам, а второй "как получится".