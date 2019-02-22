CSS3 анимация

Есть одностраничник. К нему были добавлены новые секции и перерисованы существующий Новый дизайн и текущий код доступен по ссылке на Dropbox - В отклике указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, коллеги. Мужчин - с Праздником 23 февр.
Требуется помощь в создании анимаций на CSS 3.
Требования к Исполнителю - уверенное владение CSS3
анимацией - transition, key и т.д.
Темплэйт для layout - взять с моего хостинга..
http://oleg.freecreativ.ru/vitaly/screen-center-block.html
или делайте свой, но токо сразу - адаптивно.
Суть анимаций - см.
Речь идёт об анимационных эффектах на сайте,
там при загрузке страницы - есть что-то в виде заставки..
Вот эти аним. эффекты мне и нужны... там их 3-4 шт.?
последовательно идут..
По цене - одна анимация в районе 300 - 500р.
Оплата поэтапно, сразу после реализации анимации..
НО !! Главное, сроки... Как всегда, надо было "вчера"..))
Вам надо успеть сегодня, 23 февр., до 23,00 по МСК
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