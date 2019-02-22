CSS3 анимация

HTML-версткаЗакрыт1 заявка206 просмотров
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Здравствуйте, коллеги. Мужчин - с Праздником 23 февр.

Требуется помощь в создании анимаций на CSS 3.

Требования к Исполнителю - уверенное владение CSS3

анимацией - transition, key и т.д.

Темплэйт для layout - взять с моего хостинга..

http://oleg.freecreativ.ru/vitaly/screen-center-block.html

или делайте свой, но токо сразу - адаптивно.

Суть анимаций - см.

https://www.momkai.com/

Речь идёт об анимационных эффектах на сайте,

там при загрузке страницы - есть что-то в виде заставки..

Вот эти аним. эффекты мне и нужны... там их 3-4 шт.?

последовательно идут..

По цене - одна анимация в районе 300 - 500р.   

Оплата поэтапно, сразу после реализации анимации..

НО !! Главное, сроки... Как всегда, надо было "вчера"..))

Вам надо успеть сегодня, 23 февр., до 23,00 по МСК

CSS
5 лет назад
shopotop
58 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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