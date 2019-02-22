Добавить и переверстать несколько секций на сайте.

Нужно сверстать красивый сайт на cs-card. Сейчас основной упор на внутренние страницы, нужно, чтобы они были красивыми, как пример: http://quantum-v.ru/services/obsluzhivanie/obsluzhivanie-split-sistem.html Сейчас специализируемся на услугах, позже начнем заполнять магазин. Ваши предложения по цене, срокам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть одностраничник. К нему были добавлены новые секции и перерисованы существующий
Новый дизайн и текущий код доступен по ссылке на Dropbox -
В отклике указывайте, пожалуйста, стоимость и сроки
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