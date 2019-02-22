Срочно сделать вёрстку на конструктое wp

$40
HTML-версткаЗакрыт5 заявок218 просмотров
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Страница сейчасhttps://spectechcom.ru/product/shassi-so-spalnikom-ural-4320-1912-60Нужно сделать так https://www.figma.com/file/JwutjQFnLHqBii5xN7HTmwAY/Untitled?node-id=1%3A2

Сроки 3 дня

5 лет назад
jaroslav008
Ярослав 
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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