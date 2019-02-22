Верстка лендинга с использованием less

HTML-версткаЗакрыт29 заявок264 просмотра
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Срочно нужна верстка лендинга из PSD, адаптив на усмотрения исполнителя главное чтоб все смотрелось гармонично, макет скину выбранным исполнителям!

5 лет назад
Alex_Sim
32 годаАрмения
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
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