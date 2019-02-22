Верстка подсказок для лендинга

Добрый день. Есть дизайн главной страницы сайта (psd). Необходимо сверстать (я не специалист в этом вопросе, так сказал дизайнер) и разместить на сайте и "связать" с другими страницами. Забыл уточнить, что оплата по "Сберу" или Яндекс-деньги.