Верстка подсказок для лендинга

HTML-версткаЗавершен13 заявок212 просмотров
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На лендинг нужно добавить две всплывающие подсказки по таймеру

5 лет назад
waxerin
37 летРумыния
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Maxseem84
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$8
1 день
Отличная работа
Все прошло супер
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