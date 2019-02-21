Верстка нескольких страниц

$25
HTML-версткаЗакрыт13 заявок309 просмотров
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Нужно сверстать несколько страниц, почти все формы. Техническое задание выдам исполнителю.

Наличие опыта необязательно, так как работа довольно простая, но лишним не будет.

От исполнителя жду соблюдение сроков. Два дня вполне достаточно.

Возможно длительное сотрудничество с более интересными заданиями.

5 лет назад
buforew
23 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
alexyablokov
Александр 
25 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
8 дней назад
5 лет назад
$25
2 дня
WMZ
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