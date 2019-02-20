Сделать видео и фото инструкцию к редактированию сайта

HTML-версткаЗакрыт3 заявки161 просмотр
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Сайт на джумле, нужно сделать инструкцию как редактировать на главной странице инфу. 

Только на главной странице. 

Видео и фото инструкцию. По сути просто записать с экрана как это делать.

500 руб. К обеду

5 лет назад
morenab
Елена 
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
27 отзывов
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