Сделать видео и фото инструкцию к редактированию сайта

домен aparat.ua 1) меня интересует проверить корректность верстки 2) мобильная версия сайта (телефоны и планшеты) меня смущают некоторые моменты ( например если телефон в вертикальном положении смотрится хорошо переверну в горизонталь много пустого места) 3) проблемы есть устраняют ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт на джумле, нужно сделать инструкцию как редактировать на главной странице инфу.
Только на главной странице.
Видео и фото инструкцию. По сути просто записать с экрана как это делать.
500 руб. К обеду
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