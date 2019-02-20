Сделать видео и фото инструкцию к редактированию сайта

Есть сайт: https://carshering.info/ на нём есть страница отзывов: https://carshering.info/karshering/otzyvylist/ Хочется её переделать, так как сейчас это обычная статья. Необходимо сделать так, чтобы пользователь при переходе на неё видел набор логотипов разных каршеринговых компаний (их добавление должно осуществляться из ...