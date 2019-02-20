Верстка лендинга

HTML-версткаЗавершен1 заявка156 просмотров
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5 лет назад
sadykov04
Марсель 
19 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
Minnullin
20 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$30
2 дня
WMZ
Советую данного специалиста. Выполнил работу быстро и качественно. Понимает с полуслова. Планирую и дальше с ним сотрудничать.
Адекватный заказчик. Четкое ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую.
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