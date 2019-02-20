Верстка лендинга

Сверстать несколько сайтов на чистом коде и некоторые натянуть на CMS Макеты в PSD вышлю исполнителю ВНИМАНИЕ!!!! Прошу указать стоимость верстки главной страницы отдельно (адекватные цены) Верстки по 10000 20000 мимо!!! Натяжка на CMS стоимость отдельно (адекватные цены) Так же ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всю инфу в личке скажу
пишете телеграм
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