Уменьшить заголовок H1 на сайте WordPress

HTML-версткаЗакрыт6 заявок182 просмотра
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Здравствуйте, ув. фрилансеры.

1. Ищу исполнителя, который сможет уменьшить размер заголовка на сайте WordPress на мобильных устройствах. На ПК версии нужно сделать каждую первую букву в слове заглавной (на данный момент все буквы в словах выводятся большими буквами как на Моб так и на ПК).

2.На сайте некрасиво выводятся дата/количество просмотров под заголовком Н1. Нужно сделать красивей, без чёрного квадрата. На сайте с аналогичной темой дата/количество просмотров выводится красиво. Пример: https://themindunleashed.com/2019/02/age-of-information.html

Главная задача: когда будете уменьшать в размере заголовок Н1 - нужно чтобы на мобильных устройствах была видна хотя бы первая строчка (начало) статьи. Под заголовком Н1 и выводом даты/количеством просмотров будет стоять рекламный блок Adsense с размером 336 x 280 (учтите это когда будете уменьшать заголовок в размере). Этот рекламный блок считается самым прибыльным и нужно чтобы он был виден сразу при открытии статьи без прокрутки. Чтобы не нарушать правила Adsense нужно чтобы реклама не закрывала весь экран и начало статьи (хотябы первая строчка) была видна под рекламным блоком без прокрутки. 

Пациент: https://cosmicreminder.com/

К заданию прикрепил скриншот. Присылайте Ваши заявки и указывайте цены!

WordPress
5 лет назад
blogobizmania
Илья 
33 годаВеликобритания
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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