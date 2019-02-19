Уменьшить заголовок H1 на сайте WordPress

Задача: 1. Поменять расположение блоков ( float-верстка ). 2. Добавить новые блоки. 3. Не много поменять расположение ссылок навигации. 4.Добавить больше адаптива. Сделать нужно до 20.02 к 16:00.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, ув. фрилансеры.
1. Ищу исполнителя, который сможет уменьшить размер заголовка на сайте WordPress на мобильных устройствах. На ПК версии нужно сделать каждую первую букву в слове заглавной (на данный момент все буквы в словах выводятся большими буквами как на Моб так и на ПК).
2.На сайте некрасиво выводятся дата/количество просмотров под заголовком Н1. Нужно сделать красивей, без чёрного квадрата. На сайте с аналогичной темой дата/количество просмотров выводится красиво. Пример: https://themindunleashed.com/2019/02/age-of-information.html
Главная задача: когда будете уменьшать в размере заголовок Н1 - нужно чтобы на мобильных устройствах была видна хотя бы первая строчка (начало) статьи. Под заголовком Н1 и выводом даты/количеством просмотров будет стоять рекламный блок Adsense с размером 336 x 280 (учтите это когда будете уменьшать заголовок в размере). Этот рекламный блок считается самым прибыльным и нужно чтобы он был виден сразу при открытии статьи без прокрутки. Чтобы не нарушать правила Adsense нужно чтобы реклама не закрывала весь экран и начало статьи (хотябы первая строчка) была видна под рекламным блоком без прокрутки.
Пациент: https://cosmicreminder.com/
К заданию прикрепил скриншот. Присылайте Ваши заявки и указывайте цены!
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