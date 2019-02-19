Ищу специалста по GoldCoders.

HTML-версткаЗакрытнет заявок146 просмотров
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Приветствую уважаемые фрилансеры. Ищу специалиста по GoldCoders для верстки шаблонов и параллельно консультации конкретно по данному дижку.

Если вы имели опыт в разработке проектов/шаблонов на данном скрипте, пишите пожалуйста в личку. Всё расскажу.

5 лет назад
Aleksmanov
43 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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