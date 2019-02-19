Доработка сайта на битрикс

Нужновыполнить качественно верстку (без отклонений от макетов) и интеграцию на Вордпресс. Нужночто бы все удобно настраивалось через админку. Использовать современные версии технологий HTML5, CSS3 и т д. Требования:Валидность, кроссбраузерно, адаптивность, по гугл анализу что бы показатель был не ниже 90. Небольшое ТЗ к заданию: [url=https://drive.google.com/file/d/12DqJXAQzdk5v5UHgB6hKOZmGkpAABWi2/view?usp=drive_open]https://drive.google.com/file/d/12DqJXAQzdk5v5UHgB6hKOZmGkpAABWi2/view?usp=drive_open [/url]Все покажу и объясню как ...
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