требуется сайт по прокату авто с поддержкой 2 языков и простейшим калькулятором (3 варианта цены в зависимости от количества дней и допопции). Требуются шаблоны Главной страницы, страницы автомобиля с иконками, о нас, контакты. Предпочтительная CMS - wordpress.

Пример http://dai-car.ru

Сроки до 2 недель, оплата по факту на Яндекс деньги или карту Сбербанка

Заявки без сроков и цен не рассматриваю