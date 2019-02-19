Верстка дизайна на UniverselLite (Bitrix)

Привет, всем кто разбирается в верстке и Bitrix

Задача:

Нужно адаптировать наш дизайн на шаблон + конечно по факту проверить и в мобильной версии + мы с вами проверим как создается товар и корректно ли все выводится по факту готовности адаптации

Отрисовали дизайн по структуре Шаблона universelite ( вся структура взята за основу оттуда)

Вот наши стили для шаблона мы отрисовали во вложении! но оно не влезло сюда)

В работу нужно передать в течении 24 часов