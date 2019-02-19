Нужна верстка и натяжка на CMS

HTML-версткаЗакрыт14 заявок293 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сверстать несколько сайтов на чистом коде и некоторые натянуть на CMS  

Макеты в PSD вышлю исполнителю  

ВНИМАНИЕ!!!!  

Прошу указать стоимость верстки главной страницы отдельно (адекватные цены) Верстки по 10000 20000 мимо!!!  

Натяжка на CMS стоимость отдельно (адекватные цены)  

Так же укажите с какими CMS вы работаете  

Проект можем отдать в одни руки или несколько человек! Все зависит от качества и скорости!  

К работе можно приступить сегодня! 

  

ВАЖНО!!! НИКАКИХ ПРЕДОПЛАТ!!!  

Оплата поэтапная, рассматриваем как одного так и несколько человек.

5 лет назад
dimanovikov86
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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