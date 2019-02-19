Нужна верстка и натяжка на CMS

Сверстать несколько сайтов на чистом коде и некоторые натянуть на CMS

Макеты в PSD вышлю исполнителю

ВНИМАНИЕ!!!!

Прошу указать стоимость верстки главной страницы отдельно (адекватные цены) Верстки по 10000 20000 мимо!!!

Натяжка на CMS стоимость отдельно (адекватные цены)

Так же укажите с какими CMS вы работаете

Проект можем отдать в одни руки или несколько человек! Все зависит от качества и скорости!

К работе можно приступить сегодня!

ВАЖНО!!! НИКАКИХ ПРЕДОПЛАТ!!!

Оплата поэтапная, рассматриваем как одного так и несколько человек.