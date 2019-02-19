Работали с Александром не один раз, и все вроде устраивало, не смотря на то что каждый раз приходилось делать гораздо больше озвученного в начале за туже сумму, без доплат. Правки превращались скорее в переделки, так как окончательный заказчик мог сменить мнение в ходе работы, или увидев результат решит сделать по-другому. Насчет оплаты проблем не было, но она была в конце всех доработок, которые понятное дело могут появляться бесконечно, потому сроки сдачи проекта все время сдвигаются, в связи с чем нужно делать запас от нескольких дней до недели-двух. Этот проект не был исключением, была озвучена цена и сроки, приступил к работе. После начали появляться дополнительные, довольно значительные доработки, которых изначально не было. Александр был сразу уведомлен что смогу их сделать только частично, на что дал свое согласие. Естественно срок увеличился а бюджет проекта нет. После всех переделок заказчик принял проект, все понравилось, проект закрыли. Через какое-то время Александр пишет с новыми срочными доработками, а не исправлением "моих косяков", которые я всегда делаю, даже после оплаты проекта, но по мере возможности. Доработки, что было удивительно даже за доплату, от которых я отказал в связи с занятостью другим проектом, и не имея свободного времени, за что собственно и получил негативный отзыв. И тут и работа стала плохой, и я работник так себе. С Александром работать можно, но только по изначально заверенному тз с почасовой оплатой всех новых пожеланий и доработок.