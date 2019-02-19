Верстка

$100
HTML-версткаЗавершен6 заявок354 просмотра
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Нужно сделать верстку из 4 макетов + внести правки если понадобятся после верстки. Чёткого ТЗ нету.

5 лет назад
Killme777
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад
Выбранный исполнитель
FLAKE_MDM
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
5 лет назад
$80
7 дней
WMZ
Верстка среднего качества. Цена ниже рыночной. Правки вносил до оплаты без проблем. После оплаты отказался исправлять свои косяки даже за доп плату сославшись на нехватку времени. Другой верстальщик внес правки за 2 минуты(!) Из-за такого отношения я сорвал сроки и влетел на сумму$ !!! п.с. не рекомендую Михаила, если верстку нужна качественной и в срок.
Работали с Александром не один раз, и все вроде устраивало, не смотря на то что каждый раз приходилось делать гораздо больше озвученного в начале за туже сумму, без доплат. Правки превращались скорее в переделки, так как окончательный заказчик мог сменить мнение в ходе работы, или увидев результат решит сделать по-другому. Насчет оплаты проблем не было, но она была в конце всех доработок, которые понятное дело могут появляться бесконечно, потому сроки сдачи проекта все время сдвигаются, в связи с чем нужно делать запас от нескольких дней до недели-двух. Этот проект не был исключением, была озвучена цена и сроки, приступил к работе. После начали появляться дополнительные, довольно значительные доработки, которых изначально не было. Александр был сразу уведомлен что смогу их сделать только частично, на что дал свое согласие. Естественно срок увеличился а бюджет проекта нет. После всех переделок заказчик принял проект, все понравилось, проект закрыли. Через какое-то время Александр пишет с новыми срочными доработками, а не исправлением "моих косяков", которые я всегда делаю, даже после оплаты проекта, но по мере возможности. Доработки, что было удивительно даже за доплату, от которых я отказал в связи с занятостью другим проектом, и не имея свободного времени, за что собственно и получил негативный отзыв. И тут и работа стала плохой, и я работник так себе. С Александром работать можно, но только по изначально заверенному тз с почасовой оплатой всех новых пожеланий и доработок.
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