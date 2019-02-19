Верстка поздравительной страницы

Всем привет!

Нужно сверстать 1 страничку html, которая будет разеделена на неск прямоугольных/квадратных частей (как пазл, кол-во деталей – 61 шт).

Человек, пришедший на страницу кликает на разные частички и они "открываются", превращаясь в фотографии. К фото нужно добавить вопроизведение аудио (может прикрутить кнопку-нотку,при нажатии на которую воспроизводится аудио). Итого шестьдесят одна деталь=шестьдесят одно фото=шестьдесят одно аудио. Все это в итоге выглядит как большой фотоколлаж с возможность ткнуть на фотку и прослушать аудио, соответствующее ей. Ну и какой то минимальный поздравит текст.

На общий фотоколлаж возможно нужно будет наложить наш логотип.

Срок -1 день (нужно 21 февраля вечером уже получить вариант)