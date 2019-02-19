Верстка поздравительной страницы

HTML-версткаЗакрыт7 заявок179 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем привет!

Нужно сверстать 1 страничку html, которая будет разеделена на неск прямоугольных/квадратных частей (как пазл, кол-во деталей – 61 шт).

Человек, пришедший на страницу кликает на разные частички и они "открываются", превращаясь в фотографии. К фото нужно добавить вопроизведение аудио (может прикрутить кнопку-нотку,при нажатии на которую воспроизводится аудио). Итого шестьдесят одна деталь=шестьдесят одно фото=шестьдесят одно аудио. Все это в итоге выглядит как большой фотоколлаж с возможность ткнуть на фотку и прослушать аудио, соответствующее ей. Ну и какой то минимальный поздравит текст.

На общий фотоколлаж возможно нужно будет наложить наш логотип.

Срок -1 день (нужно 21 февраля вечером уже получить вариант)

5 лет назад
Egor_Kareev_A
Егор Кареев 
26 летПольша
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Верстка мультилендинга на WordPress

    Нужно красиво и адаптивно сверстать мультилендинг на [i]WordPress[/i] . Ддизайн проект в формате Adobe XD. По запросу дадим ссылку на проект. Будет 3 вида страниц с уникальными элементами, а остальные очень похожи между собой и отличаются лишь наполнением. Обязательно ...

    WordPress
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сверстать сайт

    $70

    Необходимо валидно и адаптивно сверстать макет, psd во вложении и то как он должен выглядеть на в html на muse PSD: https://yadi.sk/d/o1PYJCF_s7-yxQ

    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Страница отзывов на сайте

    Есть сайт: https://carshering.info/ на нём есть страница отзывов: https://carshering.info/karshering/otzyvylist/ Хочется её переделать, так как сейчас это обычная статья.  Необходимо сделать так, чтобы пользователь при переходе на неё видел набор логотипов разных каршеринговых компаний (их добавление должно осуществляться из ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сверстать лэндинг

    $30

    Нужно сверстать лэндинг пейдж Макет предоставлю в PSD Срок - до четверга 19:00 Стоимость: 2000 руб. Обязательно: кроссбраузерность, адаптивность под мобильные устройства Скорость загрузки не менее 70 по [url=https://developers.google.com/][b]developers.google.com[/b][/url] Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект Все подробности обсудим с кандидатами.

    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужна верстка и натяжка на CMS

    Сверстать несколько сайтов на чистом коде и некоторые натянуть на CMS   Макеты в PSD вышлю исполнителю   ВНИМАНИЕ!!!!   Прошу указать стоимость верстки главной страницы отдельно (адекватные цены) Верстки по 10000 20000 мимо!!!   Натяжка на CMS стоимость отдельно (адекватные цены)   Так же ...

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка

    $100

    Нужно сделать верстку из 4 макетов + внести правки если понадобятся после верстки. Чёткого ТЗ нету.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Уменьшить заголовок H1 на сайте WordPress

    Здравствуйте, ув. фрилансеры. 1. Ищу исполнителя, который сможет уменьшить размер заголовка на сайте WordPress на мобильных устройствах. На ПК версии нужно сделать каждую первую букву в слове заглавной (на данный момент все буквы в словах выводятся ...

    WordPress
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Есть покупной шаблон строительной компании. Нужно отредактировать...

    Задача: 1. Поменять расположение блоков ( float-верстка ). 2. Добавить новые блоки. 3. Не много поменять расположение ссылок навигации. 4.Добавить больше адаптива. Сделать нужно до 20.02 к 16:00.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад