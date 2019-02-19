Сверстать лэндинг

$30
HTML-версткаЗакрыт23 заявки341 просмотр
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Нужно сверстать лэндинг пейдж

Макет предоставлю в PSD

Срок - до четверга 19:00

Стоимость: 2000 руб.

Обязательно: кроссбраузерность, адаптивность под мобильные устройства

Скорость загрузки не менее 70 по developers.google.com

Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект

Все подробности обсудим с кандидатами.

5 лет назад
ramilyash
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
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