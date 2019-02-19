Сверстать лэндинг

Необходимо сверстать одностраничный сайт по .psd Без CMS, только HTML+CSS+JS Картинка прилагается. ТЗ будет отослано кандидату. Ничего придумывать не надо! Сверстать, как на макете! Срок не более 2-х дней! P/S Пришлите 3 ссылки на сайты с примерами Вашей верстки!