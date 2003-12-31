Сверстать сайт

$70
HTML-версткаЗакрыт24 заявки368 просмотров
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Необходимо валидно и адаптивно сверстать макет, psd во вложении и то как он должен выглядеть на в html на muse

PSD:

https://yadi.sk/d/o1PYJCF_s7-yxQ

5 лет назад
svitalys
Виталий 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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