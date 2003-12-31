Верстка мультилендинга на WordPress

Необходимо валидно и адаптивно сверстать макет, psd во вложении и то как он должен выглядеть на в html на muse PSD: https://yadi.sk/d/o1PYJCF_s7-yxQ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно красиво и адаптивно сверстать мультилендинг на WordPress .
Ддизайн проект в формате Adobe XD. По запросу дадим ссылку на проект.
Будет 3 вида страниц с уникальными элементами, а остальные очень похожи между собой и отличаются лишь наполнением. Обязательно нужны будут мобильные версии. Приемуществом будет, если у Вас есть возможность протестировать верстку на Apple устройствах. Все должно выглядеть аккуратно и быстро работать на всех устройствах и браузерах.
Все страницы: 1. Выкуп часов.
2. Выкуп ювелирных изделий ( аналогична Выкупу часов). 3. Бренды часов (для каждого бренда это отдельная страница с названием "Продать часы *название бренда*) : Audemars Piguet Hublot Blancpain Patek Philippe Breguet Ulysse Nardin BvlgariI Cartier Omega Longines Rolex Zenith Бренды украшений (для каждого бренда это отдельная страница с названием "Продать ювелирные украшения *название бренда*): Chopard Cartier Baraka Tiffany & Co Van Cleef & Arpels Chanel. 4. Информационные страницы:
Что нужно подготовить для оценки? Условия использования сайта.
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