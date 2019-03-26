Проверить верстку сайта на OpenCart 2.3

домен aparat.ua

1) меня интересует проверить корректность верстки

2) мобильная версия сайта (телефоны и планшеты) меня смущают некоторые моменты ( например если телефон в вертикальном положении смотрится хорошо переверну в горизонталь много пустого места)

3) проблемы есть устраняют одно - появляется в другом месте устал их находить и править ( то кнопка пропадет, то корзина скроется, то картинку плющит)

если вы увидите недочеты скажите что делать и стоимость работ под ключ!