alex-morozov

Александр alex-morozov

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Frontend-разработчик

Опыт frontend-разработки 3 года, работал как в команде, так и в одиночку. Стек технологий: HTML5, CSS3,  Sass, Pug, Gulp,  JS, JQuery, VueJS, React, AngularJS

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Отзывы заказчиков

bishopik
Руслан 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Проверить верстку сайта на OpenCart 2.3
Opencart
Рекомендую. Понимает что делать.
Доволен сотрудничеством, четко ставит задачи, всегда на связи, приятный в общении. Всем рекомендую!
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