Frontend-разработчик
Опыт frontend-разработки 3 года, работал как в команде, так и в одиночку. Стек технологий: HTML5, CSS3, Sass, Pug, Gulp, JS, JQuery, VueJS, React, AngularJS
Действие аккаунта приостановлено!
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Opencart
Рекомендую. Понимает что делать.
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством, четко ставит задачи, всегда на связи, приятный в общении. Всем рекомендую!