Вёрстка doc to html

HTML-версткаЗакрыт13 заявок228 просмотров
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нужно сверстать несколько документов под печать в браузере, исходники документов в ворде

HTML
5 лет назад
shrews
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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