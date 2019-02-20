Исправить верстку сайта на insales

Приветствую, нужен человек, который пофиксит верстку. Сайт на платформе insales, в десктопной версии на странице, когда мы выбираем размер и нажимаем применить изображение обрезается так, как надо. если делать в мобильной версии, то обрезается криво. Нужно это исправить.

ТЗ прикрепляю.