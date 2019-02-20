Поправить верстку

Сайт на джумле, нужно сделать инструкцию как редактировать на главной странице инфу. Только на главной странице. Видео и фото инструкцию. По сути просто записать с экрана как это делать. 500 руб. К обеду
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Привести верстку интернет-магазина в порядок, только верстальщикам (программист есть, поможет), правки только html
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нужно сверстать несколько документов под печать в браузере, исходники документов в вордеHTML-верстка13 заявокЗакрыт5 лет назад
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Приветствую, нужен человек, который пофиксит верстку. Сайт на платформе insales, в десктопной версии на странице, когда мы выбираем размер и нажимаем применить изображение обрезается так, как надо. если делать в мобильной версии, то обрезается криво. ...Закрыт5 лет назад
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Все макеты отрисованы, нужно сверстать около 5 страниц + нужна админ панель на WordPressЗавершен5 лет назад
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