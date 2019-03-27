Форма обратной связи

Требуется сделать форму обратной связи на сайте и добавить кнопку-ссылку в шаблон.

Сам сайт - www.mig-service ( точка ) com

Форма:

- должна быть на отдельной странице

- пример https://www.dssl.ru/support/feedback/director.php

- внешне можно точно так же сделать

- Пункты формы: Имя, адрес, телефон, текст (Все поля обязательны к заполнению)

- Дальше капча и согласие на обратку персональных данных

После отправки, всплывающее окошко с надписью, что ваш отзыв принят. Сама информация должна уйти на указанную почту.

Кнопка:

- сделать по аналогии с имеющимися кнопками, ниже кнопки "вход в личный кабинет"

- серый фон, иконка ( предоставлю ), надпись

- кнопка будет ссылкой на страницу формы.

От вас цена и сроки на работу.