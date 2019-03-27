Форма обратной связи

HTML-версткаЗавершен11 заявок270 просмотров
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Требуется сделать форму обратной связи на сайте и добавить кнопку-ссылку в шаблон.

Сам сайт - www.mig-service ( точка ) com

Форма:

- должна быть на отдельной странице

- пример https://www.dssl.ru/support/feedback/director.php 

- внешне можно точно так же сделать 

- Пункты формы: Имя, адрес, телефон, текст (Все поля обязательны к заполнению)

- Дальше капча и согласие на обратку персональных данных

После отправки, всплывающее окошко с надписью, что ваш отзыв принят. Сама информация должна уйти на указанную почту.

Кнопка:

- сделать по аналогии с имеющимися кнопками, ниже кнопки "вход в личный кабинет"

- серый фон, иконка ( предоставлю ), надпись

- кнопка будет ссылкой на страницу формы. 

От вас цена и сроки на работу. 

5 лет назад
Y-post
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
13 часов назад
Выбранный исполнитель
snegokmf
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$15
1 день
Сергей отлично справился с задачей. Спасибо за работу.
Четкая постановка задачи, быстрая оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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