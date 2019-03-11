Сверстать главную страницу на шаблоне WP Basic

Требуется сделать форму обратной связи на сайте и добавить кнопку-ссылку в шаблон. Сам сайт - www.mig-service ( точка ) com Форма: - должна быть на отдельной странице - пример https://www.dssl.ru/support/feedback/director.php - внешне можно точно так же сделать - Пункты формы: Имя, ...
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НА сайте zakonidelo.ru сверстать главную страницу. Сайт на шаблоне WP Basic. Макет прикреплен. Интересует конечная стоимость и сроки.
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