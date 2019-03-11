Сверстать главную страницу на шаблоне WP Basic

HTML-версткаЗавершен13 заявок225 просмотров
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НА сайте zakonidelo.ru сверстать главную страницу. Сайт на шаблоне WP Basic. Макет прикреплен. Интересует конечная стоимость и сроки. 

5 лет назад
Avrora_13
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
gorlachiv
Ігор 
31 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
5 лет назад
$90
2 дня
Игорь делал главную страницу на WP и второстепенные со статьями. Сделал все быстро, все корректировки выполнил, очень довольны работой, будем еще сотрудничать. Исполнено все в срок, всегда на связи.
Виктория прекрасный заказчик. Постановка задачи, коммуникация, оплата - всё на высшем уровне. Работать было интересно :) Рекомендую.
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