Сделать верстку сайта на Java/ajax

Требуется сделать форму обратной связи на сайте и добавить кнопку-ссылку в шаблон. Сам сайт - www.mig-service ( точка ) com Форма: - должна быть на отдельной странице - пример https://www.dssl.ru/support/feedback/director.php - внешне можно точно так же сделать - Пункты формы: Имя, ...
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необходимо сделать верстку на яве нашего интернет магазина
Начинаем работу с тестового задания, затем дорабатываем полностью техническое задание и продолжаем работу
Необходимо реализовать функционал блока "Фотографии" на базе технологий Spring/Thymeleaf/jQuery
На сервере имеется директория с изображениями n.jpg, выводимыми в блоке "Фотографии" следующий образом:
1-е изображение в блоке "Фото для ретуши"
2-5 изображения в блоке "Обязательные фото"
остальные в блоке в блоке "Дополнительные фото"
При наведении на изображение всплывает меню "Просмотреть", "Скачать", "Загрузить", "Удалить":
1. Просмотреть: открывается попап окно с крупным изображением
2. Скачать: браузер предлагает сохранить изображение на компьютере
3. Загрузить: Открывается окно обзора, позволяющее выбрать новое изображение и загрузить на сервер с заменой старого изображения
4. Удалить: Удаление изображения на сервере, при этом должна сохраниться непрерывная нумерация файлов таким образом, чтобы отсутствовали пробелы
(при удалении изображения 3 из списка 1,2,3,4,5,6,7) остаютсяя изображения с номерами (1,2,3,4,5,6), т.е. все изображения > 3 переименовываются.
При нажатии на ссылку "Выбрать фото" появляется меню, позволющее:
1. Скачать выделенные изображения на компьютер в виде отдельных файлов (не архивом)
2. Загрузить несколько изображений на место выбранных изображений заменяя их
(в случае, если количество выбранных на компьютере изображений отличается от выделенных, вывести ошибку)
3. Удалить выделенные изображения, сохраняя непрерывную нумерацию 1 – n
При перетаскивании изображений с одной позиции на другую и последующем нажатии на кнопку "Сохранить" нумерация изображений должна перестроиться согласно
новому порядку и изображения должны вывестись в новом порядке: 1 – для ретуши, 2-5 – обязательные, остальные дополнительные.
Все взаимодействие с сервером должно происходить без перезагрузки страницы, ассинхронными запросами AXAJ.
Сообщения не должны содержать HTML-кода верстки, а должны содержать только данные.
Первоначальный вывод изображений должен быть выполнен на уровне шаблоне thymeleaf, без AJAX-подгрузки
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