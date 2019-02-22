Верстка и настройка магазина на InSales

Есть дизайн (PSD) для магазина техники Apple и Xiaomi

Нужно сверстать его и натянуть на магазин на платформе Insales

Верстка адаптивная, чтобы в первую очередь хорошо смотрелось на смартфонах

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