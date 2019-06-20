Верстка и запуск сайта по готовому дизайну PSD

HTML-версткаЗавершен9 заявок222 просмотра
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Очень простенький четырёх страничный сайт-визитку необходимо сверстать на WP.

На данный момент есть дизайн «мониторного» разрешения. Адаптивные версии будут готовы через 2-3 дня. 

Чистый код, кроссбраузерность, адаптивность – обязательно!

Настройка управлением изменения и добавления изображений в системе управления.

PSD по запросу.

Работа срочная. предоплата 40%.

5 лет назад
obzhora
Максим 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Daniel-Tkachenko
23 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$120
3 дня
WMZ
Передал дизайны в psd. С превью. С горем пополам картинку на выходе имею ту, которую хотел. Но начинка... Получается сайт статичный, можно только менять изображения (в определенных размерах) и частично текст, как через прогу Textolite на Лендингах. Новые страницы не добавляются, шаблоном (темой) не предусмотрено. Сам шаблон (тема) кривой на WordPress`е нет никаких настроек, установлен криво, поэтому приходится править код. Баннеры на первой странице не адаптированы под мобильную версию сайта, так же как и фотогаллерея. В фотогалерее нет возможности дальше добавлять фотографии (ограничение в 16 штук, простой обыватель не сможет через код просто взять и добавить фотографии без предварительных объяснений), кнопка перехода не задействована, её подключение так же возможно только через код, подключения новых страниц не предусмотрено в принципе! Описания, как работать с сайтом простому обывателю - нет!!! Типа, догадайся сам! Меню сайта так же можно поменять только программно, через код. ВЫВОД ДЕЛАЮ ОДИН: ОПЫТА у ИСПОЛНИТЕЛЯ МАЛО. PS В выходные дни исполнитель НЕ РАБОТАЕТ! Не предупреждает об этом, но имейте ввиду.)
Доволен сотрудничеством, благодаря этому проекту научился многому, что не делал раньше
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