Сверстать сайт на cs-card

Нужно сверстать красивый сайт на cs-card.

Сейчас основной упор на внутренние страницы, нужно, чтобы они были красивыми, как пример: http://quantum-v.ru/services/obsluzhivanie/obsluzhivanie-split-sistem.html

Сейчас специализируемся на услугах, позже начнем заполнять магазин.

Ваши предложения по цене, срокам.