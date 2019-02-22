Верстка для спорт проекта

HTML-версткаЗавершен2 заявки164 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть дизайн спорт проекта: лендинг и 5 внутренних страниц. Нужно сделать полную верстку с адаптивом под мобильные приложения с разрешением шириной 760 и 320. 

Присылайте заявки по стоимости работ, дизайн скину в личку.

5 лет назад
andnik
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
oleg_d
38 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
5 лет назад
$200
7 дней
WMZ
Спасибо исполнителю, отличная работа, сайт адаптируется под все необходимые разрешение, все строго по дизайну. По срокам тоже обрадовал, закончили раньше планируемого. Рекомендую.
Четкая задача, моментальная оплата, очень рекомендую к сотрудничеству.
  • Похожие заказы

  • Верстка и запуск сайта по готовому дизайну PSD

    Очень простенький четырёх страничный сайт-визитку необходимо сверстать на WP. На данный момент есть дизайн «мониторного» разрешения. Адаптивные версии будут готовы через 2-3 дня.  Чистый код, кроссбраузерность, адаптивность – обязательно! Настройка управлением изменения и добавления изображений в системе ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Срочно сделать вёрстку на конструктое wp

    $40

    Страница сейчас[url=https://spectechcom.ru/product/shassi-so-spalnikom-ural-4320-1912-60]https://spectechcom.ru/product/shassi-so-spalnikom-ural-4320-1912-60[/url]Нужно сделать так [url=https://www.figma.com/file/JwutjQFnLHqBii5xN7HTmwAY/Untitled?node-id=1%3A2]https://www.figma.com/file/JwutjQFnLHqBii5xN7HTmwAY/Untitled?node-id=1%3A2 [/url]Сроки 3 дня

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка и настройка магазина на InSales

    Есть дизайн (PSD) для магазина техники Apple и Xiaomi  Нужно сверстать его и натянуть на магазин на платформе Insales  Верстка адаптивная, чтобы в первую очередь хорошо смотрелось на смартфонах  Пожалуйста, пришлите ссылки на ваши работы

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Вёрстка сайта

    Всем привет, Необходимо сделать верстку и посадку на wordpress сайта из 5-ти страниц с адаптивом, все макеты на figma. Буду рад предложениям и примерам работ. Спасибо, Роман

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Верстка блога aleksandrkerimov на вордпресс

    Нужно сверстать существующий блог aleksandrkerimov заново по новому дизайну, ссылку на блог могу выслать отдельно.   Верстка WordPress темы должна быть осуществлена строго с нуля, без использования различных темовых фреймворков.   Сейчас сайт сделан на обычном платном шаблоне, мы ...

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Поправить верстку

    $15

    http://bani.dicreation67.ru 1. Настроить форму отправки на почту 2. сделать меню чтоб ездило по лендингу то есть при нажатии попадали на нужный блок. 3. заменить фото штук 15 4. Цены поставить немного изменить блоки местами некоторые элементы убрать.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Срочно сделать вёрстку на конструктое wp

    $20

    Страница сейчас[url=https://spectechcom.ru/product/shassi-so-spalnikom-ural-4320-1912-60]https://spectechcom.ru/product/shassi-so-spalnikom-ural-4320-1912-60[/url]Нужно сделать так [url=https://www.figma.com/file/JwutjQFnLHqBii5xN7HTmwAY/Untitled?node-id=1%3A2]https://www.figma.com/file/JwutjQFnLHqBii5xN7HTmwAY/Untitled?node-id=1%3A2 [/url]Сроки 3 дня

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад