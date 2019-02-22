Верстка для спорт проекта

Есть дизайн (PSD) для магазина техники Apple и Xiaomi Нужно сверстать его и натянуть на магазин на платформе Insales Верстка адаптивная, чтобы в первую очередь хорошо смотрелось на смартфонах Пожалуйста, пришлите ссылки на ваши работы