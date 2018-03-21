Профессиональная верстка сайтов. HTML/ AMP/ CSS / JavaScript.
Эксперт в AMP-pages/AMP-emails
Индивидуальный подход и доброжелательное отношение.
Успешно применяю в работе:
-HTML
-CSS/SCSS
-Нативный JavaScript/jQuery
-Pug
-Git
-Gulp
-Webpack
-Babel
-BEM
-AMP
-SVG
-Zeplin/Avocode
-Visual Studio Code/Sublime text3
- Портфолио верстка: https://erweb.ru/html-layouts
- Отзывы обо мне на kwork: https://kwork.ru/user/alexandrkazakov
- Отзывы обо мне на freelance.ru: https://freelance.ru/reviews/gixo/
- Отзывы обо мне на на fl.ru: https://www.fl.ru/users/alexandrkaz/opinions/
- AMP верстка: https://erweb.ru/amp-make
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$364
10 баллов
6 лет назад
Проект выполнен на отлично. Профессионально, качественно, оперативно. Результатом доволен на 100%. Сам процесс работы проходит с подробными разъяснениями, описаниями, видео и скиншотами. Работал со многими, такого ни у кого не встречал. На исполнителя можно полностью положиться. Рекомендую.
Ответный отзыв
Чем больше мы с вами, Дмитрий, работаем, тем больше у нас взаимопонимания. Обращайтесь в будущем. О заказчике. В целом хорошо, это заказчик, с которым у меня был не один проект. Возникающие трудности обсуждались и решались. Оперативная оплата. Доверительное отношение по отношению ко мне. В своей работе я придерживаюсь принципов: прямота и честность. Рекомендую вам придерживаться тех же принципов при работе с данным заказчиком и полагаю, что вы обо всём договоритесь.
$1000
10 баллов
6 лет назад
Хотел бы написать развернутый отзыв по работе Александра для будущих заказчиков. ПЛЮСЫ работы с Александром: 1) Качество работы - к качеству вопросов нет, весь код полностью валидный и был пропущен через html валидатор. Поэтому ничего после дорабатывать и исправлять не пришлось. Так же в дизайне страниц было множество ошибок, которые Александр исправлял сразу при верстке. 2) Сроки - работа выполнялась во время новогодних праздников, но даже с учетом этого, все сроки были соблюдены. 3) Коммуникация - Александр остается на связи 7/7 и готов ответить на вопросы касаемо верстки и не только. 4) Доп. навыки - помимо верстки, Александр осуществлял курирование проекта, что помогало подбирать хороших исполнителей, таких как, дизайнер и бэкенд разработчик. Это очень помогло избежать недобросовестных работников, а так же лишнюю потерю времени. 5) Александр дает письменные ответы на вопросы, а так же часто записывает подробные видеоматериалы или гайды, что очень помогает быстро вникнуть в проблему. 6) Вежливость и пунктуальность. ОСОБЕННОСТИ работы с Александром 1) Александр - перфекционист, он привык работать по канонам и качественно делать свою работу, однако многие другие исполнители не придерживаются такой же точки зрения. Из за этого может произойти конфликт, тк один привык работать по всем правилам, а второй "как получится".
Ответный отзыв
Мне понравилось работать с Яном. Как и в любой продолжительной работе, были некоторые шероховатости, но они незначительные. Все вопросы решались, всегда можно было обсудить. Выделю хорошую коммуникацию, регулярный онлайн, доброжелательное общение. Могу рекомендовать для сотрудничества. Сам продолжаю сотрудничество.
$400
10 баллов
6 лет назад
Сотрудничеством доволен. Все сделано в срок.
Ответный отзыв
Здравствуйте. Выполнял разного рода работы для существующего сайта, преимущественно связанные с версткой. В целом, считаю, что с Сергеем мы нашли общий язык. С Сергеем можно работать, но конечно как и во всякой работе, стоит проявлять бдительность, заранее обговаривать детали, просить аванс там, где это возможно, также активно напоминать об оплате, в случае её задержки. Еще добавлю из своего опыта. Конечно, фрилансеру стоит придерживаться хорошего стиля в коде и стоит стараться писать качественный код, даже если команда по проекту давно про это забыла. Потому что в будущем, если ваш код будет править новый человек в проекте, то для него это пройдет менее болезненно, чем если бы вы, идя на поводу общественного мнения, начали писать плохой-код, в надежде тем самым выиграть немного времени. В долгосрочной перспективе, плохой код только усугубит ситуацию со временем решения тех или иных задач. Также отмечу, что я будучи новым человеком в команде, порой несколько медлил в работе с git, Сергей мне помогал разбираться и объяснял, за это спасибо ему. Хорошо когда есть документация по проекту и плохо когда её нет. Благодарю за внимание.
$800
10 баллов
7 лет назад
Исполнитель отлично справился с задачей. Благодарю! Радует, что все заявленные сроки выдержаны. Рекомендую
Ответный отзыв
Здравствуйте. В целом, от данной работы у меня остались больше положительные эмоции. Кажется, что мы находим общий язык, это меня радует. Отдельно хочется отметить коммуникацию, она хороша, когда я пишу email с вопросом, то уверен, что вскоре получу ответ. Александр, благодарю за сотрудничество, если понадоблюсь в будущем, пишите. Да поможет вам Бог.
$300
9 баллов
7 лет назад
Работа выполнена тщательно и достойно. Александр помог исправить наши недоработки по части верстки, постарался учесть все пожелания и проявил инициативу в проработке настандартной карты. Мы очень довольны результатом и будем обращаться в будущем.
Ответный отзыв
Здравствуйте. В целом мне нравится работать с Александром, мы находим общий язык по многим вопросам. Из плюсов отмечу: * Регулярный онлайн, вопросы решаются оперативно. * В целом, довольно доброжелательное отношение. Из минусов отмечу: * Постоянное нежелание оставлять отзывы на фрилансе, о проделанной работе. Сейчас возможно все изменится. Ведь отзывы на фрилансе могут быть весьма полезны в моем деле. Добра вам, Александр, желаю. Да поможет вам Бог, стать лучше.
HTML-верстка
14 отзывов
$15/час
от $230от 3 дней
нет рейтинга