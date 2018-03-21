gixo

Александр gixo

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Профессиональная верстка сайтов. HTML/ AMP/ CSS / JavaScript.

Эксперт в AMP-pages/AMP-emails

Индивидуальный подход и доброжелательное отношение.

Успешно применяю в работе:

-HTML

-CSS/SCSS

-Нативный JavaScript/jQuery

-Pug

-Git

-Gulp

-Webpack

-Babel

-BEM

-AMP

-SVG

-Zeplin/Avocode

-Visual Studio Code/Sublime text3

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Отзывы заказчиков

guest_15361814697047
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$364
10 баллов
6 лет назад
Требуется верстка сайта
Проект выполнен на отлично. Профессионально, качественно, оперативно. Результатом доволен на 100%. Сам процесс работы проходит с подробными разъяснениями, описаниями, видео и скиншотами. Работал со многими, такого ни у кого не встречал. На исполнителя можно полностью положиться. Рекомендую.
Чем больше мы с вами, Дмитрий, работаем, тем больше у нас взаимопонимания. Обращайтесь в будущем. О заказчике. В целом хорошо, это заказчик, с которым у меня был не один проект. Возникающие трудности обсуждались и решались. Оперативная оплата. Доверительное отношение по отношению ко мне. В своей работе я придерживаюсь принципов: прямота и честность. Рекомендую вам придерживаться тех же принципов при работе с данным заказчиком и полагаю, что вы обо всём договоритесь.
Ответный отзыв
eatsfastdelivery
Ян 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1000
10 баллов
6 лет назад
Верстка сайта доставки еды
Хотел бы написать развернутый отзыв по работе Александра для будущих заказчиков. ПЛЮСЫ работы с Александром: 1) Качество работы - к качеству вопросов нет, весь код полностью валидный и был пропущен через html валидатор. Поэтому ничего после дорабатывать и исправлять не пришлось. Так же в дизайне страниц было множество ошибок, которые Александр исправлял сразу при верстке. 2) Сроки - работа выполнялась во время новогодних праздников, но даже с учетом этого, все сроки были соблюдены. 3) Коммуникация - Александр остается на связи 7/7 и готов ответить на вопросы касаемо верстки и не только. 4) Доп. навыки - помимо верстки, Александр осуществлял курирование проекта, что помогало подбирать хороших исполнителей, таких как, дизайнер и бэкенд разработчик. Это очень помогло избежать недобросовестных работников, а так же лишнюю потерю времени. 5) Александр дает письменные ответы на вопросы, а так же часто записывает подробные видеоматериалы или гайды, что очень помогает быстро вникнуть в проблему. 6) Вежливость и пунктуальность. ОСОБЕННОСТИ работы с Александром 1) Александр - перфекционист, он привык работать по канонам и качественно делать свою работу, однако многие другие исполнители не придерживаются такой же точки зрения. Из за этого может произойти конфликт, тк один привык работать по всем правилам, а второй "как получится".
Мне понравилось работать с Яном. Как и в любой продолжительной работе, были некоторые шероховатости, но они незначительные. Все вопросы решались, всегда можно было обсудить. Выделю хорошую коммуникацию, регулярный онлайн, доброжелательное общение. Могу рекомендовать для сотрудничества. Сам продолжаю сотрудничество.
Ответный отзыв
monstr1k
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$400
10 баллов
6 лет назад
Ищем верстальщика для доработки сайта
Сотрудничеством доволен. Все сделано в срок.
Здравствуйте. Выполнял разного рода работы для существующего сайта, преимущественно связанные с версткой. В целом, считаю, что с Сергеем мы нашли общий язык. С Сергеем можно работать, но конечно как и во всякой работе, стоит проявлять бдительность, заранее обговаривать детали, просить аванс там, где это возможно, также активно напоминать об оплате, в случае её задержки. Еще добавлю из своего опыта. Конечно, фрилансеру стоит придерживаться хорошего стиля в коде и стоит стараться писать качественный код, даже если команда по проекту давно про это забыла. Потому что в будущем, если ваш код будет править новый человек в проекте, то для него это пройдет менее болезненно, чем если бы вы, идя на поводу общественного мнения, начали писать плохой-код, в надежде тем самым выиграть немного времени. В долгосрочной перспективе, плохой код только усугубит ситуацию со временем решения тех или иных задач. Также отмечу, что я будучи новым человеком в команде, порой несколько медлил в работе с git, Сергей мне помогал разбираться и объяснял, за это спасибо ему. Хорошо когда есть документация по проекту и плохо когда её нет. Благодарю за внимание.
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DA_Giprint
Дмитрий 
44 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$800
10 баллов
7 лет назад
Сверстать страницы для CRM-системы в полном соответствии с ТЗ
Исполнитель отлично справился с задачей. Благодарю! Радует, что все заявленные сроки выдержаны. Рекомендую
Здравствуйте. В целом, от данной работы у меня остались больше положительные эмоции. Кажется, что мы находим общий язык, это меня радует. Отдельно хочется отметить коммуникацию, она хороша, когда я пишу email с вопросом, то уверен, что вскоре получу ответ. Александр, благодарю за сотрудничество, если понадоблюсь в будущем, пишите. Да поможет вам Бог.
Ответный отзыв
guest_15216559213007
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$300
9 баллов
7 лет назад
Верстка сайта Миле
Работа выполнена тщательно и достойно. Александр помог исправить наши недоработки по части верстки, постарался учесть все пожелания и проявил инициативу в проработке настандартной карты. Мы очень довольны результатом и будем обращаться в будущем.
Здравствуйте. В целом мне нравится работать с Александром, мы находим общий язык по многим вопросам. Из плюсов отмечу: * Регулярный онлайн, вопросы решаются оперативно. * В целом, довольно доброжелательное отношение. Из минусов отмечу: * Постоянное нежелание оставлять отзывы на фрилансе, о проделанной работе. Сейчас возможно все изменится. Ведь отзывы на фрилансе могут быть весьма полезны в моем деле. Добра вам, Александр, желаю. Да поможет вам Бог, стать лучше.
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HTML-верстка
14 отзывов
$15/час
от $230от 3 дней
нет рейтинга