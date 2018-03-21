Здравствуйте. Выполнял разного рода работы для существующего сайта, преимущественно связанные с версткой. В целом, считаю, что с Сергеем мы нашли общий язык. С Сергеем можно работать, но конечно как и во всякой работе, стоит проявлять бдительность, заранее обговаривать детали, просить аванс там, где это возможно, также активно напоминать об оплате, в случае её задержки. Еще добавлю из своего опыта. Конечно, фрилансеру стоит придерживаться хорошего стиля в коде и стоит стараться писать качественный код, даже если команда по проекту давно про это забыла. Потому что в будущем, если ваш код будет править новый человек в проекте, то для него это пройдет менее болезненно, чем если бы вы, идя на поводу общественного мнения, начали писать плохой-код, в надежде тем самым выиграть немного времени. В долгосрочной перспективе, плохой код только усугубит ситуацию со временем решения тех или иных задач. Также отмечу, что я будучи новым человеком в команде, порой несколько медлил в работе с git, Сергей мне помогал разбираться и объяснял, за это спасибо ему. Хорошо когда есть документация по проекту и плохо когда её нет. Благодарю за внимание.