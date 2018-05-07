Сверстать страницы для CRM-системы в полном соответствии с ТЗ

$800
HTML-версткаЗавершен1 заявка322 просмотра
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Здравствуйте.

Нужно верстать страницы для CRM-системы в полном соответствии с ТЗ (см. прикреплённый файл)

6 лет назад
DA_Giprint
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
gixo
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$800
20 дней
Исполнитель отлично справился с задачей. Благодарю! Радует, что все заявленные сроки выдержаны. Рекомендую
Здравствуйте. В целом, от данной работы у меня остались больше положительные эмоции. Кажется, что мы находим общий язык, это меня радует. Отдельно хочется отметить коммуникацию, она хороша, когда я пишу email с вопросом, то уверен, что вскоре получу ответ. Александр, благодарю за сотрудничество, если понадоблюсь в будущем, пишите. Да поможет вам Бог.
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