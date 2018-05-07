Сверстать страницы для CRM-системы в полном соответствии с ТЗ

Здравствуйте. В целом, от данной работы у меня остались больше положительные эмоции. Кажется, что мы находим общий язык, это меня радует. Отдельно хочется отметить коммуникацию, она хороша, когда я пишу email с вопросом, то уверен, что вскоре получу ответ. Александр, благодарю за сотрудничество, если понадоблюсь в будущем, пишите. Да поможет вам Бог.