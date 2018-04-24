Немного доработать сайт

Внизу статьи http://test7.moytop.by/sozdanie-sayta/7-1/nedorogoj-hosting-dlja-veb-sajta-hostinger есть [b]рекомендованные статьи[/b] https://gyazo.com/902b57c7a9f025cfa2fd0058d6dbc15c Надо чтобы выглядели вот так: http://c2y.me/rj9p - внизу, вот скрин https://gyazo.com/b4dc90d7cd390b23fa9714dc89d01c98 Всё то же самое: дата, рубрика, авто, число просмотров, заголовок и превью. В большом разрешении - их 3 штуки, ...