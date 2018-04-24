Немного доработать сайт

HTML-версткаЗакрыт11 заявок181 просмотр
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Сайт юридической компании bragar.org.ua немного переделать - добавить новый подраздел в Услуги и переделать вид на смартфонах и планшетах

6 лет назад
house11
37 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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