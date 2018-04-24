Немного доработать сайт

Необходимо внедрить ТЗ из аудита на сайт http://www.freshcube.ru/. Он на UMI.CMS. Кому интересно, пишите - скину аудит, посчитаете стоимость работ и продолжим.
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