Верстка магазина на framework Bulma

нужна верстка сайта по готовому дизайну .рассматриваю долгосрочное сотрудничество. Подробнее в лс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизайн страниц буду представлять в виде Adobe XD файлов
Верстка адаптивная
Нужен опыт работы с Laravel шаблонами
наличие git профиля
Стоимость за главную и внутренние?
Когда можете приступить?
- Похожие заказы
- HTML-верстка16 заявокЗакрыт6 лет назад
Привет верстальщик :) Нужно срочно заверстать сайт Бюджет - почти даром ) Сроки 4-5 дней Всего 10 макетов Покажу исполнителюHTML-верстка31 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно сверстать одностраничку. Подробнее в лс.Завершен6 лет назад
На сайте botplus.ru необходимо сменить готовую вёрстку и написать некоторый функционал. Сайт написан на ноде. Знать node.js, vk apl, могу и тд. Учтите придется копаться в чужом кодеHTML-верстка2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $10
Внизу статьи http://test7.moytop.by/sozdanie-sayta/7-1/nedorogoj-hosting-dlja-veb-sajta-hostinger есть [b]рекомендованные статьи[/b] https://gyazo.com/902b57c7a9f025cfa2fd0058d6dbc15c Надо чтобы выглядели вот так: http://c2y.me/rj9p - внизу, вот скрин https://gyazo.com/b4dc90d7cd390b23fa9714dc89d01c98 Всё то же самое: дата, рубрика, авто, число просмотров, заголовок и превью. В большом разрешении - их 3 штуки, ...Завершен6 лет назад
На сайте один блок стал дублироваться, необходимо исправить. http://master-uyuta.ru/ - блок этапы работыЗавершен6 лет назад
Нужно сверстать лендинг. Нужна адаптивная верстка (макет под телефоны есть) и работающая форма обратной связи.Завершен6 лет назад
Есть текущая верстка на html и js. Нужно оптимизировать под Symfony Framework, так как не встает на систему - ругается на скрипты.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нам необходимо сверстать и разработку рулетку playerunknown's battlegrounds Т3 и макет в приложение от вас жду сроки и бюджет вопросы и пожелания спасибо!HTML-верстка1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $65
Здравствуйте. Нужна адаптивная верстка с нуля из PSD макета и посадка на CMS Wordpress. Техническое задание тут: https://cloud.mail.ru/public/5Hry/7tUoE1ydf Сроки - 3-4 дня. Цена за работу: 4000 руб. Обращаю Ваше внимание на то, что нужна вся работа целиком так как указано в ТЗ ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт6 лет назад