Верстка магазина на framework Bulma

HTML-версткаЗакрытнет заявок162 просмотра
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Дизайн страниц буду представлять в виде Adobe XD файлов

Верстка адаптивная

Нужен  опыт работы с Laravel шаблонами 

наличие git профиля

Стоимость за главную и внутренние?

Когда можете приступить?

6 лет назад
wombat
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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