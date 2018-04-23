Смена верстки node.js

HTML-версткаЗакрыт2 заявки128 просмотров
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На сайте botplus.ru необходимо сменить готовую вёрстку и написать некоторый функционал. Сайт написан на ноде. Знать node.js, vk apl, могу и тд. Учтите придется копаться в чужом коде

6 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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