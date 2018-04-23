Сделать адаптивную вёрстку работающего сайта-визитки

HTML-версткаЗакрыт15 заявок269 просмотров
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Сделать валидную адаптивную вёрстку статейного сайта для корректного отображения на мобильных устройствах.

Сайт snby точка info

Учитывайте, что на сайте два меню: главное меню и меню со списком услуг.

Важно сохранить корректную связку с CMS MODX Revolution 2.6.1-pl

Сроки - до недели.

6 лет назад
anton202
Антон 
38 летГрузия
11 лет в сервисе
Был
25 дней назад
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