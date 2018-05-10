Требуется верстка

HTML-версткаЗавершен68 заявок598 просмотров
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нужна адаптивная верстка лендинга  по готовому  дизайну

8 блоков 

залить на хостинг

рассматриваем сотрудничество дальнейшее в месяц по от 3-7 заказов бывает

присылайте сразу цену и сроки  в л/с 

6 лет назад
digin
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
KAYKER81
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
6 лет назад
$40
3 дня
все сделано хорошо
Оплата в полном объёме, всегда на связи, рекомендую
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