Верстка адаптивного магазина из формата .ai

Необходимо выполнить адаптивную верстку интернет-магазина из формата .ai.

Страницы: главная, каталог, карточка товара, макеты есть для десктопа и мобильной версии, для планшета макет соответствует десктопу (уменьшается в процентном соотношении).

Указывайте, пожалуйста, примерные сроки и стоимость. В первую очередь рассматриваются предложения с наличием портфолио, указанием сроков и стоимости. Оформляем через безопасную сделку. При успешной реализации проекта интересно было бы постоянное сотрудничество.