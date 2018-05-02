Верстка адаптивного магазина из формата .ai

HTML-версткаЗавершен12 заявок209 просмотров
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Необходимо выполнить адаптивную верстку интернет-магазина из формата .ai.

Страницы: главная, каталог, карточка товара, макеты есть для десктопа и мобильной версии, для планшета макет соответствует десктопу (уменьшается в процентном соотношении).

Указывайте, пожалуйста, примерные сроки и стоимость.  В первую очередь рассматриваются предложения с наличием портфолио, указанием сроков и стоимости. Оформляем через безопасную сделку. При успешной реализации проекта интересно было бы постоянное сотрудничество.

6 лет назад
victtory
Наталья 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
z-studio-46
Влад 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$100
7 дней
Влад, огромное спасибо за Вашу работу! Точно в срок и очень качественно! Обязательно обращусь еще :)
Отличный заказчик, все в срок, сдача проекта прошла быстро. Рекомендую
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