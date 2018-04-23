Ищу html/css верстальщика

Я сеошник, ищу для поддержки своих проектов html-верстальщика на сдельную работу при частичной занятости. В разные месяцы требуется 5-20 часов работы.

Требования

Умение верстать: кроссбраузерно, валидно, блочно, адаптивно.

Знания

html5/css3/js/jquery

Что надо будет делать?

В большинстве случаев вносить правки по макетам или без макетов в уже работающие сайты на различных системах управления (Wordpress, Joomla и др.). Изредка верстать по макету с нуля.

В заявках указывайте

1. Вашу часовую ставку.

2. Город, в котором проживаете.

3. Контактный e-mail.

4. Если есть свой сайт или блог, приведите ссылку.

5. Можете (по желанию) указать свои дополнительные полезные навыки (фотошоп, языки программирования и т.д.).