Семейный блог Тамары и Геннадия Петуховых

Доброго времени суток Евгений.

Мне нужно сделать верстку семейного блога на разную тематику, PSD файлы имеются. Я хочу что бы блог Александра Борисова isif-life.ru

был образцом для моего семейного блога. Я сейчас скину ТЗ , посмотрите пожалуйста и скажите вы беретесь за эту работу, сколько будет

стоить это все, а то может меня не устроит цена (просто не осилю), если беретесь то скину PSD файлы.