Верстка на bootstrap

На основании прототипа: https://invis.io/K7H7Q0SUHV9

сделать верстку на бутстрапе в нашем стиле: http://prntscr.com/j7zh5k

добавив в прототип такие правки:

1. Добавить, если нет, эти блоки с вопросиками: http://prntscr.com/j7soq3

(Точнее блоки есть, но они пустые. Например, внутри должны быть посты из соц.сети).

2. Заменить блок с диаграммой Ганта на зону с инфографикой по марафону: то есть максимально все цифры отобразить инфографикой: рейтинг (вырос, упал, на каком я месте), количество дней в марафоне (прошел, осталось)

При необходимости докупим необходимый функционал бутстрапа.

В идеале верстка нужна под Laravel.