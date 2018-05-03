Доработка верстки html

Во вложении архив купленного html шаблона.

На базе данного шаблона необходимо создать несколько страниц.

На базе шаблона – значит взять блоки, уже реализованные в шаблоне и скомпоновать согласно приложенным макетам.

В данной работе следует выполнять компоновку только контентной части страницы, не меняя шапку и футер.

Не смотря на то, что они изменены в макетах. т.к. данный дизайн уже применен к сайту и шапка и футер уже реализованы.

Целью данной работы является формирование контентной части страниц в виде html-верстки.

Макеты:

https://drive.google.com/open?id=1Ny-NIAuYRS8R8L0Ydu5Y8U0MUV3tY2DQ

Шаблон:

https://drive.google.com/open?id=1RC0R4Hq0Dch7vSm_bLL-ofq2Gv3eMfxt

В макетах присутствуют калькуляторы и слайдеры (полоска с бегунком прокрутки) их делать не надо, надо только текстово/картиночный контент.

Шаблон адаптивный и для того, чтобы понимать, как созданные страницы должны адаптироваться, на всякий случай нарисовали адаптивный вид страниц. Он нужен лишь для примерного ориентира. Чтобы тексты читались. и не было явных косяков. Прошу начинать обращение в предложении со слова весна, чтобы избежать автоматические публикации ответов.