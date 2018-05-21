Верстка

HTML-версткаЗавершен3 заявки246 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Надо верстать все эти страницы 

2 Авторизация

3 Забыли пароль

4 Регистрация

5 О нас

6 Отзывы

7 Услуги и цены (эконом, стандарт, люкс)

8 Выдача результатов

9 Карта сайта

10Планировка до заключения договора

11Делимся опытом

12Индивидуальнам мебель

13Управление проектами

14АРТтим онлайн (ПО)

15Новости

16Сравнение 3Д и фото

17Нижнее меню

18Контакты

19Проекты

20Этапы проекта

макеты https://yadi.sk/d/Rv-dK5eE3UEbpq 

6 лет назад
sevasargsyan
Сева 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
z-studio-46
Влад 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$200
8 дней
Норм...
Все хорошо
  • Похожие заказы

  • Необходимо доработать первый экран Landing Page

    Задача из 2 частей.   Вот сайт:   [url=http://criptoprofi.ru]http://[/url][url=http://criptoprofi.ru/]criptoprofi.ru[/url] Вот его psd-дизайн:  [url=https://yadi.sk/i/VyybQH6K3SBWSn]https://[/url][url=https://yadi.sk/i/VyybQH6K3SBWSn]yadi.sk/i/VyybQH6K3SBWSn[/url] Необходимо внести правки в первый экран.  Не знаю за каким чертом, но предыдущий исполнитель сделал на первом   экране вот эти элементы картинками: [url=https://joxi.ru/Vrw9pYytKxZyG2]https://[/url][url=http://joxi.ru/Vrw9pYytKxZyG2]joxi.ru/Vrw9pYytKxZyG2[/url][url=http://joxi.ru/Vrw9pYytKxZyG2][/url] Необходимо, чтобы как раз календари были графикой, а цифры были ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Подправить 2 лэндинга

    $20

    Здравствуйте! Необходимо поправить два простых мобильных лэндинга, чтобы они нормально смотрелись на простых смартфонах. Может быть сделать чуть покрасивей. Пример одного из лэндингов: http://top-shopper.biz/nutrilash_id/ Архивы с html дам. Приблизительный бюджет - 20$. Если все получится отлично - то буду рад постоянному сотрудничеству.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сверстать и натянуть на WP или другой двиг

    Натянуть на движок. Требования: 1. Адаптивка 2. Валидная верстка 3. Каждый блок лендинга редактируется на в шаблоне, а в админке. 4. кроссбраузерность Кандидатов с полугодовалым акком не рассматриваю. Пишите предложения по ценам, срокам, подходам. Спасибо.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Доработка корпоративного сайта

    $180

    Внесение правок на корпоративный лендинг:  1. Редактирование размеров текстовых блоков 2. Размещение дополнительных блоков с фотографиями оборудования 3. Добавление заголовков и дополнительных полей 4. Размещение на сайте логотипов клиентов 5. Создание дополнительных элементов дизайна 7. Создание динамических слайдеров

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Медиа режим + добавление анимации + написание скриптов

    Предметом разработки является написание скрипта открытия модального окна в веб-сайте и анимирование элементов находящихся в нем   +написание скриптов  +работа в основном с фото слайдами их сворачивание, перетаскивание, пролистывания и т.д.  +добавление анимации(много анимации)  + верстка адаптивная.  ТЗ прикреплю к личному ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстать простой макет

    $50

    Необходимо сверстать простой макет + адаптив : [list][*]планшеты[*]мобильные устройства[/list]+ форма подачи заявки --------------------- 6 блоков + 3 слайдера сроки : 3 дня ( в понедельник 23его нужно сдать)

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сверстать шаблон для CMS PHPShop

    Есть шаблон на themeforest.net. Нужно его натянуть на движок phpshop. По дизайну все устраивает, изменения по минимуму. Отрисовка макетов не требуется, только верстка. http://preview.themeforest.net/item/blackdeers-responsive-shopify-template-sections-ready/full_screen_preview/20025196?_ga=2.18789488.855831464.1520930187-1360148448.1520930187 Оплата поэтапно либо в конце

    PHP
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    6 лет назад