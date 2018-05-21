Задача из 2 частей. Вот сайт: [url=http://criptoprofi.ru]http://[/url][url=http://criptoprofi.ru/]criptoprofi.ru[/url] Вот его psd-дизайн: [url=https://yadi.sk/i/VyybQH6K3SBWSn]https://[/url][url=https://yadi.sk/i/VyybQH6K3SBWSn]yadi.sk/i/VyybQH6K3SBWSn[/url] Необходимо внести правки в первый экран. Не знаю за каким чертом, но предыдущий исполнитель сделал на первом экране вот эти элементы картинками: [url=https://joxi.ru/Vrw9pYytKxZyG2]https://[/url][url=http://joxi.ru/Vrw9pYytKxZyG2]joxi.ru/Vrw9pYytKxZyG2[/url][url=http://joxi.ru/Vrw9pYytKxZyG2][/url] Необходимо, чтобы как раз календари были графикой, а цифры были ...
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Надо верстать все эти страницы
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- $50
Необходимо сверстать простой макет + адаптив : [list][*]планшеты[*]мобильные устройства[/list]+ форма подачи заявки --------------------- 6 блоков + 3 слайдера сроки : 3 дня ( в понедельник 23его нужно сдать)Завершен6 лет назад
- $9
есть сайт - лендинг. Необходимо в двух блоках убрать адаптивность. эти два блока сделаны в плагине slider revolution.HTML-верстка5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно только сверстать лендинг-сайт, дизайнерский макет для него предоставлю сам.Завершен6 лет назад
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