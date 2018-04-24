Сверстать простой макет

$50
HTML-версткаЗавершен37 заявок380 просмотров
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Необходимо сверстать простой макет + адаптив :

  • планшеты
  • мобильные устройства
+ форма подачи заявки

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6 блоков + 3 слайдера сроки : 3 дня ( в понедельник 23его нужно сдать) 

6 лет назад
trit101
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alexandr13b
Александр 
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
17 часов назад
6 лет назад
$50
3 дня
Работа сделана профессионально и сдана раньше срока
Все прошло замечательно ! Моментальная оплата, четкое и понятное ТЗ. Всем рекомендую Андрея как отличного заказчика.
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