Правки верстки сайта на Bitrix

Требуется изменить лендинг-страницу согласно прикреплённому макету. Исходный код будет предоставлен. Дизайнерских изменений не надо, это задача по изменению в вёрстке. В отклике прошу указать цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт на движке Bitrix. Выполненной задачей считается выполнение всех пунктов в двух файлах. Подробности при переписке.
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