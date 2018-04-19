Изменить вывод картинки в шаблоне Joomla

$3
HTML-версткаЗавершен1 заявка135 просмотров
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Привет, помогите сделать корректный вывод в превью, превьюшки размером 190 на 150 выводятся с растягиванием до 300 на 240, теряя качество.

Пример: http://artmetall57.ru/index.php/gallery 

Joomla
6 лет назад
vipmaxim
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
Paule
Павел 
50 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$3
1 день
Павел выполнил качественно правки в сайте, помог очень, спас кучу моего времени. Рекомендую.
Очень адекватный заказчик. Не смотря на вызванный мною не предумышленный сбой сайта, спокойно восстановил и дал возможность закончить работу. Рекомендую.