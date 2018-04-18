Адаптивная Вертска WP

HTML-версткаЗакрыт16 заявок176 просмотров
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1. красная точка из слайдера - залезла на меню http://joxi.ru/bmovJoYS3M3JQr

2. меню слишком широкое и как будто состоит из двух полосок, верхнюю полоску надо убрать http://joxi.ru/vAWyODlcgkgd4m

надо поправить

6 лет назад
Maxglot
Максим 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад